Во Вроцлаве построят новую школу: что известно о проекте

12 сентября 2021 , 16:00
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Источник:

wroclaw.pl

В польском Вроцлаве объявили конкурс на строительство школьного и дошкольного учебных заведений. Они будут размещены на улице Звиценжськой в районе Партинице.

Если все будет продвигаться по плану, то дети смогут пойти в новую школу или новый сад в 2025 году. Ожидается, что там будут учиться более 1 000 детей.

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Что известно о строительстве нового крупного учебного заведения во Вроцлаве

Согласно проекту, объект будет построен на участке 3,31 гектара. Площадь школьного и дошкольного учебного заведения составит 11 000 квадратных метров.

По предварительному замыслу, в школе будут получать образование более 1 000 человек. А в детском саду будет 8 групп для 200 дошкольников.

В школе будут следующие помещения:

  • 42 учебные помещения (в том числе специализированные кабинеты и мастерские);
  • 3 спортивных зала (большой, площадью 800 – 900 квадратных метров; малый, площадью 300 квадратных метров; зал для лечебной физкультуры площадью 100 квадратных метров);
  • 5 комнат для внеклассных занятий;
  • библиотека с мультимедиа и читальным залом;
  • логопедический, стоматологический и психологический кабинеты;
  • узел общественного питания со столовой;
  • помещения дирекции и для административного корпуса;
  • хозяйственные и технические помещения.

Рядом с объектом хотят обустроить:

  • многофункциональную спортивную площадку;
  • футбольное поле;
  • стометровую беговую дорожку;
  • место для прыжков в длину;
  • 4 детских площадки (по 2 для учащихся школы и дошкольников).

Кроме того, в школу обещают сделать дорогу с улицы Звиценжськой. Неподалеку создадут тротуары и автостоянку. Также инвесторы займутся озеленением территории.

Автор: Орися Біленька