В Чешском МВД назвали условие, при котором украинцы потеряют временную защиту

Чехия продолжает поддерживать украинцев, которые спасаются от войны. Страна продлила временную защиту для людей до 2025 года.

В то же время украинцев предупредили, при каких условиях они могут потерять временную защиту. Люди могут свободно выезжать с территории Чехии. Однако важно, чтобы период за пределами страны не превышал 10 дней.

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Если же украинец или украинка уедут на более долгий период, они рискуют потерять право на государственное гуманитарное жилье. Чтобы этого не произошло, перед путешествием стоит предупредить человека, который предоставляет жилье.

Если вы находитесь в других странах, нужно помнить, что временная защита закончится, если вы получите в другой стране временную или международную защиту, или визу на пребывание дольше чем 90 дней,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают, что пребывание в странах Шенгенской зоны ограничены так называемым шенгенским правилом. Даже получив временную защиту от Чехии, украинцы могут находиться в других странах Шенгена всего 90 дней (в течение периода в 180 дней).

В Чехии также отметили, что временная защита для украинцев на территории Чехии будет продолжаться. Однако страна готова обсудить предоставление людям права на специальный долговременный тип проживания.