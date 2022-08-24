Возвращение украинцев домой: кто и как должен предупредить Польшу о выезде – инструкция

Все больше украинцев, которые из-за войны оказались в Польше, стали возвращаться домой. Однако перед выездом важно известить об этом ZUS.

Рассказываем, каким образом граждане Украины, подавшие заявку на получение семейной или любой другой денежной помощи, могут сообщить о выезде из Польши ZUS.

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Кто должен сообщать ZUS о выезде из Польши

Украинцы, которые получают 500+ злотых помощи и только оформившие документы на ее получение.

Беженцы из Украины, которые получают семейный капитал на детей или еще не получали, но обратились за помощью.

Как подать заявление о выезде из Польши UKR-IW через PUE: пошаговая инструкция

Войдите в свой аккаунт на PUE ZUS. Перейдите на вкладку Страхователь или Бенефициар. Выберите из бокового меню одну из программ: "Семья 500+" – "Детали ваших заявок", если вы получаете помощь 500+ или подали заявку на получение этой помощи / "Капитал по уходу за семьей" – "Детали ваших заявлений", если вы получаете капитал по уходу за семьей или подали заявку на получение этой помощи и нажмите "Заявка на выезд". В форме UKR-IW ваши данные будут добавлены автоматически из данных профиля PUE или: ведите свой домашний адрес на первой странице, на второй – заполните остальные данные (укажите, кто выезжает из Польши, то есть вы или ребенок), введите дату выезда из Польши. Выберите "Проверить". Система сообщит, заполнены ли все необходимые поля. Если вы правильно заполнили заявку – сохраните ее. Закройте форму. Отправьте запрос. Подпишите заявление (вы можете подписать заявление в электронном виде с помощью профиля PUE, квалифицированной электронной подписи, доверенной подписи, личной подписи (e-ID)).