Возвращение украинцев домой: кто и как должен предупредить Польшу о выезде – инструкция
24 августа 2022 , 14:50Читати новину українською
Источник:zus.info
Все больше украинцев, которые из-за войны оказались в Польше, стали возвращаться домой. Однако перед выездом важно известить об этом ZUS.
Рассказываем, каким образом граждане Украины, подавшие заявку на получение семейной или любой другой денежной помощи, могут сообщить о выезде из Польши ZUS.
Актуально Как отдать ребенка в польскую школу или продолжить обучение по украинской программе за границей
Кто должен сообщать ZUS о выезде из Польши
- Украинцы, которые получают 500+ злотых помощи и только оформившие документы на ее получение.
- Беженцы из Украины, которые получают семейный капитал на детей или еще не получали, но обратились за помощью.
Как подать заявление о выезде из Польши UKR-IW через PUE: пошаговая инструкция
- Войдите в свой аккаунт на PUE ZUS.
- Перейдите на вкладку Страхователь или Бенефициар.
- Выберите из бокового меню одну из программ: "Семья 500+" – "Детали ваших заявок", если вы получаете помощь 500+ или подали заявку на получение этой помощи / "Капитал по уходу за семьей" – "Детали ваших заявлений", если вы получаете капитал по уходу за семьей или подали заявку на получение этой помощи и нажмите "Заявка на выезд".
- В форме UKR-IW ваши данные будут добавлены автоматически из данных профиля PUE или: ведите свой домашний адрес на первой странице, на второй – заполните остальные данные (укажите, кто выезжает из Польши, то есть вы или ребенок), введите дату выезда из Польши.
- Выберите "Проверить". Система сообщит, заполнены ли все необходимые поля. Если вы правильно заполнили заявку – сохраните ее. Закройте форму.
- Отправьте запрос.
- Подпишите заявление (вы можете подписать заявление в электронном виде с помощью профиля PUE, квалифицированной электронной подписи, доверенной подписи, личной подписи (e-ID)).