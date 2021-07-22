Возможности для молодежи: сколько можно заработать в Польше во время летних каникул
Источник:Business Insider
Лето – это прекрасная возможность заработать. Ведь в это время есть много вакансий для временных работников. Рейтинг 15 привлекательных вакансий для молодежи составили эксперты рекрутинговой компании Personnel Service.
Интересно, что в первом квартале 2021 года, согласно данным Główny Urząd Statystyczny, показатель занятости среди молодежи в возрасте 15 – 24 года в Польше составил 26,3%. Для сравнения, среди людей от 25 лет занятыми являются более 75% населения.
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Personnel Service уверяет, что молодые люди в Польше могут получать 20 злотых (около 140 гривен) нетто в час, если будут работать на музыкальных фестивалях или ухаживать за чужими детьми.
18 – 20 злотых (примерно 126 – 140 гривен) нетто за час могут также зарабатывать спасатели и инструкторы по виндсерфингу.
Далее для молодежи польский рынок труда предлагает такие способы летней подработки (в брутто в час):
- кассиром – 16 злотых (около 112 гривен);
- собирателем сезонных фруктов, ягод и овощей – 15,5 злотых (около 108 гривен);
- воспитателем в лагере – 15,5 злотых (около 108 гривен);
- работником рецепции в отеле – 15 злотых (около 107 гривен);
- работником в кинотеатре – 14,5 злотых (около 102 гривен);
- продавцом мороженого – 14,5 злотых (около 102 гривен);
- оператором в колл-центре – 14,5 злотых (около 102 гривен);
- официантом – 14 злотых (около 96 гривен);
- персоналом на кухне – 13,5 злотых (около 94,5 гривны);
- продавцом сувениров – 13,5 злотых (около 94,5 гривны).
Также в Польше нуждаются как в сезонных, так и в постоянных работников в гостинично-ресторанной сфере.