Возможности для молодежи: сколько можно заработать в Польше во время летних каникул

Лето – это прекрасная возможность заработать. Ведь в это время есть много вакансий для временных работников. Рейтинг 15 привлекательных вакансий для молодежи составили эксперты рекрутинговой компании Personnel Service.

Интересно, что в первом квартале 2021 года, согласно данным Główny Urząd Statystyczny, показатель занятости среди молодежи в возрасте 15 – 24 года в Польше составил 26,3%. Для сравнения, среди людей от 25 лет занятыми являются более 75% населения.

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Предложения работы для студентов в Польше

Personnel Service уверяет, что молодые люди в Польше могут получать 20 злотых (около 140 гривен) нетто в час, если будут работать на музыкальных фестивалях или ухаживать за чужими детьми.

18 – 20 злотых (примерно 126 – 140 гривен) нетто за час могут также зарабатывать спасатели и инструкторы по виндсерфингу.

Далее для молодежи польский рынок труда предлагает такие способы летней подработки (в брутто в час):

кассиром – 16 злотых (около 112 гривен);

– 16 злотых (около 112 гривен); собирателем сезонных фруктов, ягод и овощей – 15,5 злотых (около 108 гривен);

– 15,5 злотых (около 108 гривен); воспитателем в лагере – 15,5 злотых (около 108 гривен);

– 15,5 злотых (около 108 гривен); работником рецепции в отеле – 15 злотых (около 107 гривен);

– 15 злотых (около 107 гривен); работником в кинотеатре – 14,5 злотых (около 102 гривен);

– 14,5 злотых (около 102 гривен); продавцом мороженого – 14,5 злотых (около 102 гривен);

– 14,5 злотых (около 102 гривен); оператором в колл-центре – 14,5 злотых (около 102 гривен);

– 14,5 злотых (около 102 гривен); официантом – 14 злотых (около 96 гривен);

– 14 злотых (около 96 гривен); персоналом на кухне – 13,5 злотых (около 94,5 гривны);

– 13,5 злотых (около 94,5 гривны); продавцом сувениров – 13,5 злотых (около 94,5 гривны).

Также в Польше нуждаются как в сезонных, так и в постоянных работников в гостинично-ресторанной сфере.