Вождение в стиле GTA: угонщик устроил опасный заезд прямо посреди Праги – видео

Житель Чехии вызвал такси, но услугами он не планировал пользоваться. Мужчина выгнал водителя из салона машину, пригрозив ему расправой. На похищенном автомобиле злоумышленник устроил в Праге настоящий переполох. Видео инцидента было опубликовано в сети.

События в стиле GTA развивались в столичном районе Прага-8, где похититель "развлекся" сполна. Мужчина ездил на бешеной скорости по центральным улицам города, не обращая внимания ни на знаки, ни на сигналы светофора. Нарушая все возможные правила, он подвергал огромной опасности не только других водителей, но и пешеходов.

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Такая поездка закончилась в одном из подземных паркингов – злоумышленник на высокой скорости протаранил шлагбаум, а затем врезался в бетонную опору. Такси вспыхнуло, но мужчина сумел вовремя выбраться.

Впоследствии пражская полиция задержала 32-летнего жителя. Копы передали похитителя в руки медиков, которые выяснили, что тот сильно пьян. Алкотестер показал 2,56 промилле. Кроме того, положительным оказался и анализ на наркотики.

Вождение в стиле GTA прямо посреди Праги