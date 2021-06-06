Какая восточная жизнь на самом деле: разбор стереотипов о мусульманах

Все мусульманские мужчины – многоженцы, а женщины всегда носят хиджаб? На подобные вопросы ответили председательница правозащитной организации "Вместе с законом" Виктория Нестеренко и документальная фотожурналистка Алина Смутко.

По разным данным, в Украине проживает от одного до двух миллионов мусульман. В 2017 году представители исламских организаций подписали Социальную концепцию мусульман Украины – документ, который дает базовые установки для верующих по всем важным аспектам жизни. Разберем главные стереотипы о мусульманах, которые продолжают распространяться в обществе, чтобы понять, действительно ли представители исламской веры так сильно отличаются от христиан.

Узнавайте также Отправить деньги из Европы в Украину за 60 секунд – это реально: пошаговая инструкция

Ислам – это агрессивная религия

Виктория Нестеренко уверяет, что прямые призывы к насилию в Коране отсутствуют. Очень часто фрагменты аятов из Корана, в которых говорится о борьбе, вырывают из контекста и трактуют неправильно. К сожалению, этим пользуются секты радикальных течений ислама, но таких – меньшинство.

Алина Смутко добавляет, что ислам и Коран, наоборот, призывают к пониманию, прощение и терпимости. Доказательства этому можно найти в самих текстах. Есть предписания, которые позволяют прибегать к самообороне. Именно их исламофобы активно перекручивают и подают как насильственные. Но они ни в коем случае не позволяют совершать насилие против других без причины.

Ислам поддерживает многоженство

Ограниченное (4 жены) многоженство было введено основателем ислама пророком Мухаммадом как способ решения проблем вдовства и сиротства. Ведь в те времена из-за войны тысячи женщин оставались с детьми без средств для существования. Аят о разрешении иметь четырех жен был введен именно после одной из таких войн.

В современные времена потребность обеспечения многих женщин потеряла актуальность. Поэтому большинство мусульман сейчас предпочитают иметь одну жену.

Женщина в исламе не имеет никаких прав

По словам Виктории Нестеренко, восточная женщина имеет право получать образование и работать, если сама этого хочет и это не нарушает моральные нормы ислама. Она вполне может иметь активный образ жизни, участвовать в волонтерской, общественной или политической работах.

При этом Виктория добавляет, что в Коране действительно есть несколько противоречивых аятов.

Праведные женщины – покорны, они хранят в отсутствие мужчин то, что Аллах приказал беречь. А тех женщин, непокорности которых вы боитесь, поучайте, избегайте на супружеском ложе и в конце концов слегка бейте,

– сура 4, аят 34, Коран.

Этот аят можно трактовать по-разному. Некоторые могут понимать его как прямое разрешение на избиение женщины. Эксперти объясняют: Коран был послан во времена, когда насилие среди людей было привычным. Сейчас же, в условиях развитого общества, такие вещи недопустимы, а домашнее насилие в странах исламского мира тоже карается законом.

Что касается семейных обязанностей, то в исламском мире человек традиционно обеспечивает семью материально. Если женщина работает, то полученные средства тратит только на собственные нужды. Воспитание детей является общей обязанностью супругов, однако последнее слово остается за матерью. Также в современном мире считается нормальной практикой, когда мужчины берут на себя некоторую работу по хозяйству.

Женщина имеет право просить развод, если муж не обеспечивает ее, не выходит на связь в течение трех месяцев, есть подтвержденный факт его бесплодия. В некоторых исламских странах развод можно требовать в случае насилия.

Не является обязательным для современной мусульманки и хиджаб. Это свободный выбор женщины. Строгие правила его ношения больше регламентируются средой и традициями, чем Кораном.

Мусульманки имеют право на развод / Фото Depositphotos

Мусульмане слишком набожные

Алина Смутко рассказывает, что молится пять раз в день – это обязанность мусульманина. Но не все ее выполняют на постоянной основе, ведь иногда найти место для молитвы непросто. Нельзя молиться в любом месте. Место должно быть чистым, желательно тихим. Ведь молитва – это своего рода медитация. Ее нельзя выполнять в спешке.

Ошибочным является и стереотип о том, что мечеть – только для мусульман. Напротив, мусульмане радушно принимают гостей в мечетях и проводят экскурсии для всех желающих.

Ислам запрещает светские развлечения

Аллах создал человека и для радости тоже, потому развлекаться мусульманам не запрещено. Некоторые из них сознательно запрещают себе определенные виды развлечений, ибо отказываются от "соблазнов". Но это их личное решение, а не принуждение.

Ислам, в целом, не запрещает концерты, спектакли, театры или кино.

Мусульмане имеют закрытые сообщества и не перенимают обычаи стран или территорий, где живут

Алина Смутко и Виктория Нестеренко отмечают, что мусульмане кажутся закрытыми, потому что чувствует себя иностранцами. Поэтому вполне естественно, что они ищут поддержки и общения в кругу земляков. Это не значит, что они не интересуются культурой той страны, в которую переехали.

Да, мусульманин, скорее всего, не станет пить с вами водку или есть кровяную, но это не значит, что мусульмане-выходцы из других стран, которые живут в Украине, не уважают украинскую культуру в целом,

– уверяет Алина Смутко.

Алина Смутко и Виктория Нестеренко / Фото "Украинская Правда"