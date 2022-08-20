Волонтеры создали приложение с самыми употребительными польскими словами и фразами

По последним данным, в Польше сейчас находится около 3,5 миллиона украинцев. Некоторые хорошо владеют польским, некоторые вообще уже общаются свободно, а некоторые наши земляки только начинают изучать иностранный язык. Именно для последней категории людей пригодится новое мобильное приложение.

Речь идет о приложении Movapp. Его создали волонтеры Тереза ​​Яворницкая и Евгения Валова (EDUA Group). Над программой работали в рамках инициативы Stojime за Ukrajinou.

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Как работает Movapp

Movapp предназначен для изучения польского и украинского языков. Программа должна облегчить общение поляков и украинцев. На сайте уже есть польский алфавит, а также список польско-украинских слов и фраз.

Представленные тексты, изображения и аудиофайлы можно использовать для собственных нужд в обычных ситуациях. Доступными фразами можно воспользоваться в магазине, транспорте, учреждениях, на работе и т.д. Также есть раздел для детей, где можно найти слова с картинками и аудио.

Скачать Movapp можно бесплатно.