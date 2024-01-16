Не успевают обрабатывать заявления: россияне бросились массово получать гражданство Молдовы

В Молдове наблюдают резкий всплеск количества желающих, в основном россиян, получить гражданство. Все из-за войны России против Украины.

Власти Молдовы заявили, что не успевают обрабатывать заявления о предоставлении гражданства, подаваемые в иммиграционную службу россияне. На фоне этих событий даже просят продлить срок для рассмотрения заявлений.

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Россияне массово хотят гражданство Молдовы

В правительстве заявили, что в последнее время значительно возросло количество граждан России, стремящихся получить гражданство Молдовы.

В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдавского гражданства, ведомство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до 6 месяцев, вместо нынешних 20 дней,

– заявили в правительственном ведомстве.

Чиновники объяснили, что к резкому увеличению количества желающих получить молдавское гражданство привела война России против Украины.

Ведомство также сообщило, что 70% заявителей – граждане России, 20% – украинцы, но конкретные цифры не обнародовали.

Из Латвии планируют депортировать более тысячи россиян

Более тысячи гражданам России грозит депортация из Латвии. Они нарушили закон об иммиграции.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии подсчитало, что 1 167 россиян не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране. Теперь их должны депортировать.

Заметим, а летом 2023 года Литва лишила 135 россиян права на постоянное жительство в стране. Литовский департамент миграции интересовался у россиян взглядами относительно того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину. Эти люди разделяют взгляды Кремля на войну, поэтому были лишены вид на жительство.