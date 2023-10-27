Восстановление водительского удостоверения с доставкой за границу: в МВД получили сотни заявок

Министерство внутренних дел принимает заявки на возобновление и обмен водительских прав с доставкой за границу. Новая услуга успешно заработала.

Услуга доставки восстановленного водительского удостоверения за границу стала популярной: за 10 дней ее заказали 724 украинца. Именно столько заявок было получено в Главном сервисном центре МВД. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

К теме Быстро и удобно: теперь Украина и Литва упрощенно обменивают водительские удостоверения

Первое удостоверение доставили в Краков

По данным министра, в настоящий момент специалисты центра обработали более 500 обращений. А 300 документов уже отправили за границу. Еще 41 водительское удостоверение будет отправлено по нужным адресам в ближайшие дни.

Первым обновленное водительское удостоверение получил заказчик из польского Кракова.

Именно с Республики Польша мы приступили к внедрению нового сервиса, но уже работаем над тем, чтобы доставка стала возможной и в другие страны. Наша цель – быстрые и удобные сервисы МВД для всех украинцев, в том числе находящихся за рубежом,

– подчеркнул Игорь Клименко.

Как получить водительское удостоверение за границей: смотрите видеоинструкцию

Больше об услуге доставки прав за границу

МВД запустило услугу доставки удостоверения водителя за границу 16 октября. Сначала такая опция стала доступна украинцам в Польше. Для того чтобы заказать восстановление документа с международной доставкой, нужно воспользоваться кабинетом водителя.

После входа необходимо указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и рассчитаться за услугу. Далее сервисный центр МВД обработает заявку и отправит готовое удостоверение на избранное заграничное отделение почты.

Изготовление нового водительского удостоверения будет стоить ориентировочно 311 гривен (за админуслугу и бланк). А за доставку нужно будет оплатить примерно 960 гривен.

Срок доставки удостоверения за границу – около 15 дней. А уже с ноября услуга будет запущена не только в Польше, но и в других европейских странах.

Напомним, что украинцы за границей также могут воспользоваться услугами ГП "Документ". В таких центрах можно в том числе и обменять водительские права. Это доступно в Польше и с недавних пор в Испании и Германии.