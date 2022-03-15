Водители в возрасте от 18 до 60 лет могут пересекать границу по упрощенному порядку

Правительство Украины упростило процедуру пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Такое решение должно помочь наладить международную логистику.

Принятое решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в Facebook.

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Какие водители могут пересекать границу по упрощенной схеме

Речь идет о бронировании водителей, осуществляющих:

международные грузовые перевозки;

перевозки потребностей Вооруженных Сил Украины;

перевозки медицинских грузов;

грузов гуманитарной помощи.

Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях либо в Министерство инфраструктуры Украины, либо в областную, Киевскую городскую военную администрацию. Министерство инфраструктуры, в свою очередь, берет на себя обязательство оформлять все необходимые документы в течение 2-х часов с момента получения уведомления от перевозчика.

Информацию о принятом решении о бронировании конкретных водителей ведомства отсылают в Администрацию Государственной пограничной службы для учета при выезде и въезде в Украину. При этом ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике.

Куда отправлять обращения и какие требования к письму

Запрос в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com



Требования к письму

Письмо должно быть в формате pdf и word.

Нужно указать ФИО, год рождения, должность, воинское звание, военно-учетную специальность и ее номер.

Наименование и адрес компании, учреждения, организации.

Название территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения, предприятия, учреждения, организации).

Название территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного военного учета).

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По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через госграницу и внутри страны можно обращаться по телефону +38(044) 334 43 04 ежедневно с 08:00 до 17:00.