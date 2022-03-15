Водители в возрасте от 18 до 60 лет могут пересекать границу по упрощенному порядку
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
Правительство Украины упростило процедуру пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Такое решение должно помочь наладить международную логистику.
Принятое решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в Facebook.
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Какие водители могут пересекать границу по упрощенной схеме
Речь идет о бронировании водителей, осуществляющих:
- международные грузовые перевозки;
- перевозки потребностей Вооруженных Сил Украины;
- перевозки медицинских грузов;
- грузов гуманитарной помощи.
Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях либо в Министерство инфраструктуры Украины, либо в областную, Киевскую городскую военную администрацию. Министерство инфраструктуры, в свою очередь, берет на себя обязательство оформлять все необходимые документы в течение 2-х часов с момента получения уведомления от перевозчика.
Информацию о принятом решении о бронировании конкретных водителей ведомства отсылают в Администрацию Государственной пограничной службы для учета при выезде и въезде в Украину. При этом ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике.
Куда отправлять обращения и какие требования к письму
Запрос в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: zmiu98916@gmail.com
Требования к письму
- Письмо должно быть в формате pdf и word.
- Нужно указать ФИО, год рождения, должность, воинское звание, военно-учетную специальность и ее номер.
- Наименование и адрес компании, учреждения, организации.
- Название территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения, предприятия, учреждения, организации).
- Название территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного военного учета).
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