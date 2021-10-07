Водитель грузовика из Украины въехал в стену тоннеля в Польше: жуткие фото
Источник:inPoland
Авария произошла вчера, 6 октября, в 17:30. В результате удара автомобиля отказали системы освещения и вентиляции, поэтому сейчас в тоннеле нет света.
Полиция установила, что за рулем грузовика находился гражданин Украины. После инцидента его отвезли в больницу.
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Подробнее об инциденте
43-летний дальнобойщик из Украины въехал в тоннель под кольцевой дорогой Катовице. После этого грузовик ударился в стену тоннеля.
Водитель сильно травмировался и потерял сознание. В таком состоянии его и везли в медицинское учреждение для оказания помощи.
Другие автомобили во время дорожно-транспортного происшествия не пострадали. Причины аварии полицейские пока устанавливается.
Дальнобойщик попал в ДТП в Польше / Фото Komenda Miejska PSP w Katowicach