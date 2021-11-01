Водителям-иностранцам в Польше будут оформлять новый обязательный документ

Польские власти подготовили законодательные изменения для водителей коммерческого транспорта, которые являются иностранцами. В списке обязательных документов для них появится еще один.

Изменения будут касаться обучения и получения документов о профессиональной квалификации. Они закреплены в акте о внесении поправок в закон об автомобильном транспорте.

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Соответствующий документ польский президент Анджей Дуда подписал в конце октября. Этот акт вводит в законодательство страны Директиву ЕС о начальной квалификации и переподготовке профессиональных водителей и необходимые документы.

Потребуется квалификационная карта водителя

Эту карту водителям будут выдавать старосты или городские головы с повятскими правами. Документ подтверждает право на осуществление автомобильных перевозок для водителей, которые не проживают на территории Польши, и поэтому не могут получить удостоверение с кодом №95. Чтобы получить такую карту, водителю необходимо самостоятельно подать заявление в соответствующие органы.

О чем еще говорится в поправках к закону