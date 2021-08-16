Вниманию водителей: какие страны ЕС признают просроченный техосмотр авто

Благодаря директиве Европейского Союза, страны-члены могут позволять вождение авто с просроченным техническим осмотром до 10 месяцев. На такой шаг ЕС пошел из-за сложностей проведения технических проверок, вызванных пандемией COVID-19.

Однако соответствующей директивой воспользовались далеко не все страны. Только 3 из 27 государств Европейского Союза законодательно утвердили возможность управлять автомобилем, если срок проведения технического осмотра закончился в течение апреля – июня 2021 года.

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Где можно ездить с просроченным техосмотром

Автомобили, которые не прошли обязательный техосмотр до конца июня этого года, еще 10 месяцев легально могут эксплуатироваться водителями в Чехии, Италии и на Мальте.

Однако множество жителей этих стран не знали об отсутствии аналогичной возможности за рубежом, из-за чего вынуждены были отменять свои отпуска, и сейчас создают массовые очереди на СТО.

На базе директивы ЕС можно успешно оспорить штраф или арест автомобиля в суде, но это займет несколько месяцев и будет стоить немалых денег,

– объясняет Иржи Раймон, председатель профессиональной палаты чешской партии STK.

К слову, все станции технического осмотра в Чехии обычно проводят до 12 тысяч проверок каждый день. Однако из-за разногласий с просроченными техосмотрами между странами ЕС, этим летом они принимают более 20 тысяч автомобилей.