В столице Литвы туристический налог станет вдвое больше: что нужно знать

Власти Вильнюса решили повысить туристический налог для иностранцев. С января он станет 2 евро, а сейчас – 1 евро.

Необходимость изменения размера туристического сбора, действующего с конца 2017 года, возникла в связи с изменением экономической ситуации и удорожанием услуг. О необходимости повышения сбора в этом году обсудили с представителями Совета по туризму.

Читайте также Еще один город Португалии вводит налог для туристов: сколько придется доплачивать

Туристический налог в Вильнюсе станет вдвое больше

Для повышения привлекательности города Вильнюс в сфере международных авиаперевозок будут направлены средства от туристического сбора, который с нового года вырастет. Решением Рады с 1 января плата будет составлять 2 евро за ночь с человека.

Налог взимается в гостиницах, хостелах, апартаментах и жилье, забронированном на агрегаторах. Обычно он входит в стоимость проживания.

Собранные деньги планируется направить на повышение привлекательности литовской столицы и развитие туристических проектов.

Реализуя целые программы, мы стремимся эффективно использовать туристический потенциал города и повысить узнаваемость столицы в международном контексте,

– говорит мэр Вильнюса.

Совет по туризму одобрил повышение платы, но в то же время указал на необходимость определить точный способ использования дополнительно собранных средств. Утвержденная Советом программа содействия полетам, которая будет финансироваться путем средств туристического сбора, принесет взаимную пользу. Так, совместно с GO Vilnius муниципалитет будет пытаться повысить осведомленность и привлекательность столицы для туристов, прибывающих на самолете из-за границы, а также как в результате должна вырасти занятость в секторе гостеприимства.

При определении размера туристического сбора использовались примеры зарубежных городов. В Гааге так называемый налог на подушку составляет 5,4 евро, в Болонье и Базеле – 4 евро, в Эйндховене и Братиславе – 3,5 евро за ночь, в Праге – 3,25 евро, в Амстердаме – 3 евро. В этом году в Паланге также повысили туристический сбор до 2 евро.

Добавим, туристический налог в Вильнюсе впервые был введен в 2018 году. До этого в Литве налог брали только в курортных городах – Бирштонасе, Паланге, Друскининкае, Неринге и Каунасе.

Власти Вильнюса решили повысить туристический налог для туристов / Фото UnSplash

В Японии решили бороться с овертуризмом

Японские власти сейчас активно разрабатывают комплексный план по борьбе с овертуризмом. После смягчения ковидных ограничений страна стала свидетелем притока примерно 2 миллионов посетителей в месяц, что сравнимо с уровнем к пандемии в 2019 году.

Постоянный рост туристов создает потенциальные проблемы для страны. Следует отметить, что произошел значительный рост выбросов и образование отходов. Чтобы преодолеть эту проблему, власти Японии приняли решение о введении ряда мер. Каких именно – читайте по ссылке!