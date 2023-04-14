В Таиланде закрывают остров с красивейшими пляжами в мире: что стало причиной

Страна приняла решение активизировать усилия по сохранению хрупкой экосистемы крохотного острова Кардан (провинция Чанг). К слову, накануне этот остров возглавил рейтинг составленный World Beach Guide как место с самыми красивыми пляжами 2023 года.

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Как сообщил глава Национального парка Хат Чао Май Прит Нарасрит, расположенный на территории острова, он будет оставаться закрытым для туристов четыре месяца в год – с 1 июня по 30 сентября.

Такое решение власти страны приняли после того, как остров назвали местом с лучшими пляжами 2023 года.

Но, независимо от присужденной награды, каждый будет делать все возможное, чтобы защитить остров. Национальный парк Хат Чао Май теперь будет уделять больше внимания правилам, чтобы сохранить красоту нашей окружающей среды,

– сказал глава парка.

В то же время туристам и дальше рады на острове, но они должны прилагать усилия, чтобы сохранить его уникальную экосистему, в частности коралловые рифы и морскую жизнь.

Остров Кардан будет закрыт в течение 4 месяцев в году / Фото Nation Thailand

Остров Кардан: главное

Остров площадью около 2,5 квадратных километров расположен в 10 километрах от побережья провинции Чанг в Андаманском море.

Он известен своими пляжами с белым песком, окруженными пальмами, а его неглубокие прозрачные воды привлекают любителей снорклинга. Одна сторона острова славится своими захватывающими восходами солнца, а другая – не менее живописными закатами.

Живописные пейзажи острова Кардан / Фотографии Nation Thailand