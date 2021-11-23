"Вкус шоколада возвращает в детство": история украинца, ставшего известным кондитером в Польше

Игорь Зарицкий является титулованным кондитером, основателем Академии кондитерского искусства (Warsaw Academy of Pastry Arts) и финалистом конкурса World chocolate masters (финал которого состоится в следующем году). Он рассказал о том, как нашел свое призвание и как отличается кондитерский бизнес в Украине и Польше.

Игорь, безусловно, влюблен в свою работу и не устает совершенствоваться. Считает, что секрет успеха в любом деле состоит в том, чтобы заниматься тем, что действительно нравится.

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Любовь к сладкому – родом из детства

Знаменитый кондитер говорит, что вкус шоколада возвращает его в детство, ведь все дети любят сладкое. Игоря можно назвать счастливчиком, потому что его мама заведовала кондитерским цехом при хлебозаводе. Так что он с детства помнит вкус настоящего качественного шоколада.

Еще с детства шоколад стал любимым продуктом Игоря. Да и сейчас он считает его самым лучшим из всех кондитерских ингредиентов. Любит экспериментировать с шоколадом, превращая продукцию в произведения искусства.

Все родом из детства. Тогда я понял, что хотел бы этим заниматься. Зарабатывать на жизнь тем, что любишь, от чего не устаешь. Речь идет о кондитерском деле в целом, потому что это не только шоколад,

– рассказывает Игорь Зарицкий.

Игорь добавляет, что очень любит композиции, основу которых составляют фрукты и шоколад. Такое сочетание, уверяет кондитер, очень удачное.

Игорь Зарицкий / Фото "Наш вибір"

Как стать успешным кондитером

Чтобы достичь признания в кондитерском деле, нужно уважать свою работу и пытаться быть в ней лучшим, говорит Игорь Зарицкий. Преданность профессии – это залог успеха. А в кондитерском деле еще важно быть эстетом и художником.

Естественно, все иногда испытывают потребность отвлечься от работы. Так, Игорь признается, что иногда ему лень делать торт на собственный День Рождения. Тем не менее, для детей всегда готовит оригинальные сладости, производящие фурор на детских праздниках.

Меня хвалят, а я думаю, что ребенку приятно, когда у него что-то особенное, не такое, как у всех,

– говорит кондитер.

Игоря не огорчает, когда его кондитерские произведения искусства, над которыми он долго работал, съедают в считанные минуты. Ведь в этом суть праздника. Также он охотно делает тематические сладости. К примеру, шоколадные яйца к Пасхе. Такие изделия дарят не только вкусовое удовольствие, но и хорошее настроение тем, кто их покупает.

Признание в Польше

В Польшу Игоря привела победа в кондитерских соревнованиях. В октябре 2015 года проходил Первый всеукраинский кондитерский конкурс, в котором участвовало восемь сильнейших на то время участников. Тогда Игорь победил.

Через некоторое время ему пришло предложение приехать в Варшаву и возглавить одну местную кондитерскую, которая постоянно искала хорошего шефа-кондитера. Украинец согласился, потому что всегда хотел добавить в свое резюме пункт об опыте работы в ЕС.

Игорь уехал за границу со своей семьей в 2016 году. В польской кондитерской проработал два года. За это время вывел ее на новый уровень – как экономический, так и имиджевый. Но владельцы искали спокойного дохода и стремились к стабильности, а Игорь чувствовал, что хочет развиваться.

Потом украинец понял, что хорошо было бы начать кондитерскую школу в Варшаве, потому что ничего подобного в городе в то время не было. Пандемия не помешала реализовать эту идею, потому что многие захотели изучать что-то новое, готовить дома и есть больше сладкого.

Игорь Зарицкий является основателем Академии кондитерского искусства в Варшаве (Warsaw Academy of Pastry Arts) / Фото "Наш вибір"

Как отличается кондитерский бизнес в Украине и Польше

По мнению Игоря, украинское кондитерское дело уже достаточно развилось. В каждом маленьком городке есть несколько хороших ко, а в областных центрах их много, и они наполнены людьми.

Самым мощным регионом в этом направлении является Закарпатье, где существуют заведения, которые открываются в 7 утра и к ним стоят очереди. Люди едят не что-то очень сладкое, а изделия нашей культуры с натуральными составляющими: орехи, яблоки, сыр, чернослив… Также популярные французские кондитерские изделия. В Киеве можно найти несколько заведений, которые однозначно будут круче лучших заведений Варшавы,

– убежден Игорь.

Кондитерское дело в Украине, говорит герой статьи, более развито, а рынок более наполнен, чем в Польше. При этом в Украине много пространства для маневров в бизнесе. Игорь подытоживает, что его очень радует, когда украинцы не боятся начинать кондитерский бизнес и выполняют эту работу хорошо.

Игорь Зарицкий / Фото "Наш вибір"