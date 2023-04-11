Краков стал первым польским городом, где можно посетить виртуальные экскурсии от Google

Google открывает виртуальную коллекцию туров под названием Krakow-wow. Теперь, имея доступ в интернет, можно не выходя из дома прогуляться по достопримечательностям Кракова.

В рамках проекта Krakow-wow пользователям будет доступно 50 выставок, 40 онлайн-туров и 2 тысячи экспонатов.

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Google запустил виртуальные экскурсии по Кракову

Как говорится в пресс-релизе Google, Краков стал первым городом в Польше, который присоединился к проекту Google Arts & Culture. Коллекции 13 культурных институций теперь доступны онлайн. Страница под названием Kraków-wow включает в себя 50 выставок с двумя тысячами экспонатов. Пользователи могут принять участие в 40 экскурсиях, которые стали доступными с помощью технологии Google Street View.

Платформа предлагает, в частности, экскурсию по Вавельскому холму, а также комнатам Королевского замка. Пользователи могут пойти на виртуальную экскурсию по королевским покоям и даже спуститься в Пещеру Дракона. Некоторые экспонаты доступны более подробно – например, юношеские доспехи Сигизмунда Августа можно рассмотреть как 3D-модель.

Коллекцию дополняют артефакты, связанные с историей региона, например традиционные костюмы, ремесленные изделия или даже игрушки.

Также есть важнейшие краковские достопримечательности и места, которые стоит посетить любому туристу. Кроме Рыночной площади это Казимеж (бывший еврейский квартал), Крикотека (Центр документации искусства Тадеуша Кантора), а также Словацкий театр и Вислинский бульвар.