Разрешения на постоянное проживание в Украине можно оформить в 5 странах мира: как это сделать

10 октября 2023, 16:20
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Источник:

"Паспортный Сервис"

Иностранцы и лица без гражданства за границей теперь могут получить вид на постоянное проживание в Украине. Это можно сделать через подразделения ГП "Документ".

Вид на жительство в Украине теперь можно оформить за границей

Такая услуга теперь доступна в "Паспортном сервисе" в пяти странах. В каких случаях иностранцы могут обратиться за документом – узнайте в материале!

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Подать документы можно в подразделениях 5 стран:

  1. Варшаве (Польша),
  2. Берлине (Германия),
  3. Братиславе (Словакия),
  4. Мадриде (Испания),
  5. Стамбуле (Турция).

В ближайшее время получение такой услуги станет доступным и в Праге (Чехия).

Иностранцы и лица без гражданства смогут оформить вид на постоянное проживание в Украине при условии:

  • потери или похищение вида;
  • непригодности вида для дальнейшего использования;
  • достижение иностранцем или лицом без гражданства 25 или 45 лет (в случае если иностранцу или лицу без гражданства был оформлен вид, не содержащий бесконтактного электронного носителя);
  • неполучение вида в связи с введением на территории Украины военного положения.

Как и в Украине, обязательно предоставить нотариально заверенный перевод паспорта иностранца на украинский язык.

В то же время на период тестирования информационных систем обслуживание осуществляется исключительно в порядке живой очереди.

К слову, найти адрес центра, в котором можно оформить вид на постоянное проживание в Украине, можно на официальном вебсайте ГП "Документ".

В зарубежных центрах ГП "Документ" теперь можно оформить вид на постоянное проживание в Украине / Фото news.dtkt.ua

Какие услуги в "Дія" доступны для украинцев за границей

Граждане Украины, которые находятся за пределами страны, могут удобно пользоваться государственными услугами через приложение "Дія". Для получения цифровых документов и использования государственных услуг, находящимся за рубежом украинцам достаточно зарегистрироваться на портале государственных услуг "Дія" или установить мобильное приложение.

В услуги, которыми украинцы могут воспользоваться за рубежом, в частности, входят:

  • заказ подъемников и справок,
  • замена водительского удостоверения,
  • пенсионные услуги,
  • уведомление о поврежденном имуществе,
  • покупка военных облигаций и т.д.

Более подробно с перечнем цифровых документов и услуг, доступных украинцам в "Дія", можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Марта Касіянчук