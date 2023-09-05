Платный въезд в Европу: какие проблемы могут возникнуть у украинцев из-за ETIAS

Новая система ETIAS может создать трудности для путешественников. Об этом предупреждают эксперты. Что именно может пойти не так ли?

Эксперты туристической отрасли заявляют, что Европейская система информации и авторизации путешествий может создать проблемы для путешественников. ETIAS начнет действовать в следующем году, но туристы могут остаться неподготовленными.

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Как изменятся правила пересечения границы с ЕС

Система ETIAS будет работать так: путешественники из более чем 60 стран, имеющие право въезда в страны ЕС без визы, будут платить специальный сбор – 7 евро. Это правило касается и украинцев.

Срок разрешения на въезд – 3 года или до окончания действия паспорта путешественника. Каждый раз получать новое разрешение не нужно, ведь ETIAS можно использовать неограниченное количество раз. Главное, чтобы не нарушался разрешенный срок пребывания.

Возможные проблемы

После вступления в силу ETIAS большинство заявок смогут обработать в течение нескольких минут. Заявители получат ответы на свои электронные адреса. Но те, кто не смогут получить одобрение в тот же день, когда заработает новая система, останутся в "подвешенном" состоянии. Не ясно, пустят ли их на борт рейса без этого разрешения или пропустят ли через наземные границы ЕС. Тогда придется менять план поездки и требовать возмещения.

Эксперты также советуют туристическим агентам и посредникам давать четкие указания относительно новых требований пересечения границы с ЕС. Особенно в первое время после начала действия ETIAS. Следует убедиться, что клиенты все поняли и знают о возможных последствиях.

Эксперты туристического рынка ожидают, что часть пассажиров все равно останется неосведомленной и неподготовленной. Поэтому прогнозируют увеличение количества запросов на отмену рейсов и возврат средств.

Запуск системы ETIAS несколько раз переносился. Но в феврале этого года власти ЕС подтвердили, что система начнет действовать в 2024 году.

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