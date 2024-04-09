Дом кораблей и русалок: какая столица ЕС – идеальная для посещения в апреле

Апрель – один из лучших месяцев для путешествия по Европе. Погода – максимально комфортная для длительных прогулок, а города цветут сакурами и магнолиями. Туристам, которые устали от привычных маршрутов, рекомендуют обратить внимание на Копенгаген.

Копенгаген – город королей, викингов и русалок. Название переводится с датского как "Гавань торговцев". В разные века город звал к себе путешественников и торговцев со всего мира. На сказочных улочках Копенгагена заключали сделки, торговали золотом и серебром, а одной из самых ценных "валют" были истории. Заграница 24 рассказывает, что стоит увидеть в городе.

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Дания в рейтинге самых счастливых стран мира заняла вторую позицию. Итак, Копенгаген справедливо можно считать городом счастья. Кроме того, он – еще и один из самых экологичных.

Почему увидеть Копенгаген стоит весной

Апрель в Копенгагене, расположенном на островах, соблюдает баланс между мартовской прохладой и мягким теплом мая. Температура воздуха прогревается до +17 градусов. Путешественники отмечают, что это – идеально для знакомства с городом. В то же время стоит быть готовыми к порывам ветра.

Начинать путешествие стоит со старого города. Первые упоминания о Копенгагене зафиксировали еще тысячу лет назад. Город сохранил свое древнее величие и соединил красоту разных эпох.

Одной из изюминок города является "Новая Гавань". Именно там расположены сказочные цветные домики, которые часто изображают на открытках из Копенгагена. На протяжении веков, там жили моряки и торговцы. Сейчас "Новая Гавань" – любимое место для туристов. Кроме того, там часто работают местные художники.



Сказочные домики Копенгагена очаровывают / Unsplash

Также Копенгаген – богат на замки и дворцы. В частности, возле Амалиенборга ежедневно собираются сотни туристов, чтобы посмотреть, как королевские гвардейцы сменяют друг друга на страже. Именно в этом дворце работают члены датской королевской семьи.

Одной из самых известных достопримечательностей является Русалочка. Скульптуру сказочной героини установили в честь одного из самых известных сказочников мира – Ганса Христиана Андерсена.