Как вернуться в Украину из Испании: 4 способа на любой кошелек
Источник:Испания
С начала войны в Украину прибыло около 900 тысяч человек. И направляются люди из разных стран. Сегодня же рассмотрим варианты, как вернуться домой из Испании.
Так, пока нет бесплатных рейсов в Украину. Автобусы, которые едут из Испании в Польшу за украинцами, полностью загружены гуманитарной помощью и не берут людей. Скорее всего, так будет, пока в Украине продолжится война. Со всем тем есть другие способы добраться на родные земли.
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Железной дорогой
Бесплатно можно добраться поездами в направлении Испания – Франция – Германия – Польша – Украина. Вот сайты железнодорожных перевозчиков:
- Железная дорога Испании – https://www.renfe.com/es/en
- Франции – https://www.sncf.com/fr
- Германии – https://www.bahn.de
- Италии – https://italiatren.com/ru
- Польши – https://www.pkp.pl/pl/home
- Венгрии – https://www.mavcsoport.hu/en
- Румынии – https://www.cfrcalatori.ro
Билеты можно получить бесплатно уже непосредственно в кассах или информационных пунктах на вокзалах. При этом вам нужно предъявить паспорт Украины (могут попросить показать штамп о переходе границы и записать ваши данные).Обратите внимание! Заранее купить билеты можно только за деньги.
Самолетом
Ищите рейсы на сайте Skyscanner, но покупайте билеты на сайте авиакомпании того рейса, который себе присмотрели. Есть прямые рейсы в Польшу, но если бюджет ограничен, можно выбрать рейсы с пересадками.
Автобусом
- Европейский перевозчик FlixBus (есть прямые рейсы из Испании в Польшу, стоимость 170 евро для взрослых) – https://global.flixbus.com/
- Сайт по поиску билетов на автобусы по Испании и Европе – https://www.omio.com/travel/spain
- Поиск билетов на автобусы по Европе и Украине – https://busfor.by/
- Автобусы Украина – Испания – Украина украинского перевозчика (200 евро – взрослые, 150 евро – дети) – https://grandes-tour.com.ua/
Автомобилем
- Сервис BlaBlaCar – https://www.blablacar.es/
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