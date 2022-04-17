Как вернуться в Украину из Испании: 4 способа на любой кошелек

С начала войны в Украину прибыло около 900 тысяч человек. И направляются люди из разных стран. Сегодня же рассмотрим варианты, как вернуться домой из Испании.

Так, пока нет бесплатных рейсов в Украину. Автобусы, которые едут из Испании в Польшу за украинцами, полностью загружены гуманитарной помощью и не берут людей. Скорее всего, так будет, пока в Украине продолжится война. Со всем тем есть другие способы добраться на родные земли.

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Железной дорогой

Бесплатно можно добраться поездами в направлении Испания – Франция – Германия – Польша – Украина. Вот сайты железнодорожных перевозчиков:

Железная дорога Испании – https://www.renfe.com/es/en

Франции – https://www.sncf.com/fr

Германии – https://www.bahn.de

Италии – https://italiatren.com/ru

Польши – https://www.pkp.pl/pl/home

Венгрии – https://www.mavcsoport.hu/en

Румынии – https://www.cfrcalatori.ro

Билеты можно получить бесплатно уже непосредственно в кассах или информационных пунктах на вокзалах. При этом вам нужно предъявить паспорт Украины (могут попросить показать штамп о переходе границы и записать ваши данные).

Самолетом

Заранее купить билеты можно только за деньги.

Ищите рейсы на сайте Skyscanner, но покупайте билеты на сайте авиакомпании того рейса, который себе присмотрели. Есть прямые рейсы в Польшу, но если бюджет ограничен, можно выбрать рейсы с пересадками.

Автобусом

Европейский перевозчик FlixBus (есть прямые рейсы из Испании в Польшу, стоимость 170 евро для взрослых) – https://global.flixbus.com/

Сайт по поиску билетов на автобусы по Испании и Европе – https://www.omio.com/travel/spain

Поиск билетов на автобусы по Европе и Украине – https://busfor.by/

Автобусы Украина – Испания – Украина украинского перевозчика (200 евро – взрослые, 150 евро – дети) – https://grandes-tour.com.ua/

Автомобилем

Сервис BlaBlaCar – https://www.blablacar.es/

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