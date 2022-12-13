Украинцы в Польше и Германии планируют остаться там подольше: что показал опрос

Около половины беженцев из Украины, работающих в Германии и Польше, намерены остаться в этой стране дольше. По меньшей мере, на год после окончания войны.

Об этом говорится в исследовании "Беженцы из Украины – профессиональная активизация в Польше и Германии". Его провела Миграционная платформа EWL и Центр восточноевропейских студий Варшавского университета.

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Вернутся ли переселенцы из Польши и Германии

В ходе исследования опросили около 800 украинцев и выяснили, что каждый четвертый респондент хочет вернуться в Украину. Однако 48% беженцев, нашедших работу в Польше и Германии, не планируют возвращаться на Родину по крайней мере в течение года после завершения войны.

По мнению авторов исследования, высокий процент респондентов, желающих продлить свое пребывание в странах ЕС, может быть связан с тем, что они избрали Польшу и Германию как страны, где есть возможность найти стабильную работу. Большинство опрошенных работает в гостинично-ресторанной сфере, торговле или выполняет физическую работу.

Что показали результаты опроса

Беженцы из Украины, которые хотят работать в ЕС, образованны, изучают языки и имеют высокую профессиональную квалификацию. Более половины опрошенных имеют высшее и незаконченное высшее образование, а почти каждый пятый декларирует опыт работы за границей, полученный до начала полномасштабного вторжения.

Результаты опроса "Беженцы из Украины – профессиональная активизация в Польше и Германии" / Скриншот из отчета

Около 20% респондентов в обеих странах признают, что повышают свою профессиональную квалификацию через курсы и обучение, а более 40% респондентов заявляют о готовности повышать свои навыки в будущем.

Мы имеем дело с амбициозными людьми, которые стремятся работать в лучших условиях, которые хотят взять дело в свои руки, но им нужны правильные инструменты и обучение, чтобы помочь им в этом,

– подчеркнула по этому поводу директор по международному развитию Миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Средняя зарплата у трудоустроенных беженцев в Германии составляет 1 467 евро в месяц, в Польше – 540 евро. В Германии самые высокие зарплаты у работников, нашедших работу в сфере логистики и транспорта, образовательной отрасли и офисной работе, в Польше – на промышленном производстве и в торговле.

Что касается знания языка страны проживания, то его уже изучает более 50% опрошенных украинцев. Английским языком на базовом уровне владеют 53% опрошенных в Германии и около 30% трудоустроенных в Польше.

, за рубежом находится еще более 2 миллионов граждан Украины. И прогнозируют, что еще около 2 – 3 миллионов выедут в Европу в ближайшее время. Все из-за похолодания и постоянных обстрелов критической инфраструктуры.