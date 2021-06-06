В Венгрии появится новый формат автомобильных номеров

С июля 2022 года в Венгрии будут выдавать новые автомобильные номера. Они будут иметь большее количество знаков, чем те, что унифицированные сейчас.

Сейчас венгерские автомобильные номера состоят из трех букв и трех цифр. Новые номера будут состоять из четырех букв и трех цифр.

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Как будут выглядеть номера

Четыре буквы на новых автомобильных номерах будут разделены по двое. Друг от друга их отделит венгерский герб.

Две первые буквы на номерах должны быть либо обе гласными, либо обе согласными.

В соответствующем правительственном постановлении уже разместили официальный рисунок нового номерного знака.

Новый формат автомобильных номеров в Венгрии / Фото "Венгерская газета"