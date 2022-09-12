В Венгрии с 15 сентября изменяются условия бесплатного проезда украинцев

С начала полномасштабной войны в Украине государственная железнодорожная компания Венгрии MAV-START предоставляет бесплатный транспорт внутри страны украинцам. Это так называемый "Билет Солидарности".

В Венгрии меняют правила бесплатного проезда украинцев

Впрочем, с 15 сентября в Венгрии меняются правила бесплатного проезда на поездах для украинских беженцев. Теперь получить бесплатные билеты можно по отдельным направлениям на определенных станциях.

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С 15 сентября "Билет Солидарности" можно получить только в кассах на нескольких станциях. В частности, на станциях на линии Загонь-Ниредьгаза, а также вблизи венгерско-румынской (Нирабрань, Бихаркерестеш, Локешхаза) и венгерско-словацкой границ (Хидашнемети). А также в обратную сторону – в Будапеште (на любом вокзале),

– сообщили в железнодорожной компании.

Отмечается, что купить билет Солидарности от одной станции Будапешта к другой станции Будапешта невозможно.

При этом билет действителен для бесплатного проезда во 2-м вагонном классе поездов. Для других поездов необходимо приобрести дополнительные билеты и билеты за место, необходимые для поездов премиум-класса, за исключением дополнительного билета на скоростной поезд.

Бесплатные билеты "Солидарность" можно использовать для международных поездок – на части маршрута в пределах Венгрии. Перед такими поездками следует посетить официальные сайты соответствующих стран для получения дополнительной информации о правилах проезда железнодорожным транспортом.