В Вене прошла масштабная демонстрация и шествие в поддержку Украины: щемящее видео

В борьбе против рашистских оккупантов Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Каждый день на площади городов за границей выходят десятки и сотни тысяч людей, призывающих остановить кровопролитие украинцев.

Самая масштабная за это время акция поддержки Украины в Австрии прошла 20 марта в Вене. Накануне призывы прийти на демонстрацию и принять участие в шествии распространял ряд австрийских сообществ и организаций в соцсетях, в том числе "Общество Украинской молодежи в Австрии" (TUMA).

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Акция в поддержку Украины в Австрии 20 марта

В 18:30 по киевскому времени небезразличные к Украине жители и гости Вены символично собрались на местной Heldenplatz (Площади Героев). После этого в 19:00 тысяч человек с украинской символикой прошли маршем по центральным улицам австрийской столицы.

Суспільне Черкаси обнародовало щемящее видео демонстрации в поддержку Украины на своей странице в телеграме.

Добавим, что завтра в Вене должна пройти еще одна акция. Толпа планирует протестовать вблизи головного офиса Raiffeisen – банка, который продолжает работать на России и финансировать страну-агрессора. Детальнее о событии можно узнать по ссылке.