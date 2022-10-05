В Вене продлили бесплатный проезд для украинцев еще на месяц

Пока некоторые страны Европы изменяют правила пребывания украинских беженцев, Австрия продолжает бесплатную инициативу для наших граждан. Следовательно, в австралийской столице украинцам и дальше не нужно платить в общественном транспорте.

Примечательно, что с 1 октября городские власти Вены все же отменили для беженцев из Украины бесплатное передвижение в общественном транспорте. Но такое решение раскритиковали, и уже 4 октября сообщили, что украинцы и дальше имеют право на безбилетный проезд. Этой возможностью можно пользоваться до конца октября.

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Бесплатный проезд в Вене для украинцев

Свободно передвигать в городском транспорте наши земляки могут только в пределах столицы Австрии. Билеты не нужно покупать в метро, ​​трамваях или автобусах от транспортной компании Вены Wiener Linien.

Кроме того, бесплатный проезд распространяется также на поезда национального железнодорожного оператора Австрии ÖBB. Для использования транспортной сети украинцы должны предъявить проездной документ для подтверждения их статуса.

А уже с 1 ноября инициатива Not-Ticket Ukraine будет распространяться на тех украинцев, которые впервые прибыли в Австрию или въехали в страну для транзита к пограничным станциям в направлении Германии, Швейцарии и Италии. Такой билет будет действителен 24 часа.