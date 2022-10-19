В Великой Британии выйдет книга с речами Владимира Зеленского

Английская компания Hutchinson Heinemann анонсировала книгу-сборник, которая будет полностью состоять из речей президента Украины Владимира Зеленского. Издание в жестком переплете выйдет в свет 24 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Что известно о книге с речами Зеленского в Великой Британии

Книга называется "Послание из Украины" и будет содержать предисловие от Зеленского. В этом тексте он рассуждает о том, что для него и Украины открыло полномасштабное вторжение России,

– говорится в сообщении.

В общей сложности издание будет содержать 16 текстов президента Украины, с которыми он выступал перед украинцами и не только. Они расскажут о пути Украины с 2019 года, а также помогут читателям понять украинский народ, наши устремления, принципы и ценности. Кроме того, предисловие, которое в книге будет предшествовать основной части, написал сам Зеленский.

Стоимость сборки составит не менее 60 пенсов (приблизительно 25 гривен) за экземпляр печатного издания. Все полученные средства от продаж книги будут направлены на инициативу United24, в рамках которой продолжается сбор денег в поддержку Украины.