Великобритания выделит дополнительные средства для украинских беженцев: на что пойдут 150 миллионов

Великобритания выделит еще 150 миллионов фунтов на финансирование жилья для украинцев. В последние месяцы проблема с проживанием беженцев обострилась.

Правительство изменит схему жилищной помощи для украинцев, живущих в Великобритании. Теперь финансирование распределят в местные советы по всей стране. Как украинцам помогут с проживанием читайте в материале.

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Новая схема финансирования

Средства будут направлены на поиск жилья и работы для украинцев. Финансирование по стране будет разделено справедливо в соответствии с количеством украинцев, проживающих в каждом регионе.

Схема такая:

109 миллионов фунтов для Англии;

30 миллионов фунтов для Шотландии;

8 миллионов фунтов для Уэльса;

Около 2 миллионов фунтов для Северной Ирландии.

К сожалению, боевые действия в Украине вряд ли скоро прекратятся, поэтому мы призываем больше людей предоставить убежище украинцам. Для этого мы выделяем дополнительное финансирование городским советам для обустройства долгосрочного жилья,

– отметила министр по делам жилья и бездомности Фелисити Бучан.

Жилищный кризис в Британии

С начала российского вторжения в феврале 2022 года более 124 000 украинцев переехали в Соединенное Королевство по программе Homes for Ukraine. Но за последние полгода жилищный кризис в Великобритании усилился. Почти 700 семей украинских беженцев проживают во временных центрах размещения. Проблема в том, что британские спонсоры все чаще отказываются принимать у себя людей – устали и хотят вернуть свободное пространство дома.

Великобритания пытается мотивировать своих граждан и дальше принимать украинцев. Для этого выплаты спонсорам увеличиваются до 500 фунтов в месяц, если беженцы проживают у них более года.