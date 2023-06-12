Великобритания планирует ввести налог на въезд: назван размер суммы

Великобритания планирует внедрить систему Electronic Travel Authorisation (ETA). Если это произойдет, иностранцам придется платить налог на въезд.

Великобритания хочет брать с туристов деньги за въезд

Так, страна будет взимать с туристов по 10 фунтов стерлингов за въезд. Срок действия такого разрешения составит два года.

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В настоящее время проект обсуждают в правительстве. Реализовать его хотят до конца 2024 года. Он будет похож на систему ESTA в США и EES в Европейском Союзе.

Платить за въезд, вероятнее всего, должны будут те, кто может приезжать в Великобританию без визы. Уплачивать не придется, если лицо имеет вид на жительство, работу или обучение.

Электронное разрешение на въезд в ЕС заработает с 2024-го. С путешественников будут взиматься по семь евро, срок действия договора – три года. В США, например, разрешение на пересечение границы действует с 2009 года и стоит 21 доллар.

В Египте вводятся новые требования для туристов

Власти Египта решили найти новые способы пополнить государственный бюджет. Из интересных вариантов – налог на выезд, который, если одобрят, будет действовать для всех. Выездной сбор собираются увеличить вдвое. При этом фискальная нагрузка на иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, остается неизменной на уровне 50 египетских фунтов, чтобы не повлиять на туризм.

Парламент Египта объявил о повышении и ряда других налогов. Например, за развлечения отдыхающим теперь придется платить на 5 – 15% больше.