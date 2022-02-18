Вдвое больше: в Польше повысят штрафы за просрочку техосмотра

В Польше планируют вдвое повысить штрафы за просрочку технического осмотра транспортных средств. Новые правила начнут действовать с 1 июня 2022 года.

Новые санкции инициировал министр инфраструктуры и развития Польши Анджей Адамчик. Соответствующий проект распоряжения зарегистрирован на сайте Центра правительственного законодательства.

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Сколько придется заплатить за просроченный техосмотр в Польше

Проект распоряжения предусматривает, что в случае проведения технического осмотра транспортного средства через 30 календарных дней от установленной даты будет взиматься дополнительная плата в размере 100%. Фактически, за техосмотр придется заплатить вдвое больше стандартной стоимости.

Так, расходы на проведение просроченного технического осмотра с 1 июня будут составлять:

196 злотых вместо 98 злотых для легковых автомобилей;

324 злотых вместо 162 злотых для транспортных средств на газовых установках;

124 злотых вместо 62 злотых для мотоциклов;

306 злотых вместо 153 злотых для грузовиков.

Добавим, что кроме стандартных цен за техосмотр транспортных средств также дополнительно взимается 1 злотый за внесение результатов осмотра в регистрационное удостоверение.

К слову, увеличение штрафных санкций, по мнению польских чиновников, будет способствовать дисциплинированию водителей и своевременному прохождению технического осмотра транспортных средств. Согласно проекту распоряжения, дополнительные 100% стоимости за просрочку техосмотра нарушители будут перечислять на отдельный счет Транспортно-технической инспекции.

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