Важные изменения для украинских водителей в Швейцарии, о которых следует помнить

Нередко беженцы из Украины едут на собственных машинах в другие страны в поисках убежища. В частности, украинские водители направляются и в Швейцарию. О каких нюансах и важных моментах следует помнить автовладельцам за рубежом – читайте дальше.

Так, Федеральное управление автомобильных дорог (ASTRA) опубликовало ряд пояснений, а также исключений из существующих правил, сделанных для водителей-беженцев, получивших в Швейцарии статус защиты "S". Эти исключения вступили в силу еще 7 апреля 2022 и действуют до 5 апреля 2023 года.

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Рассмотрим три самых распространенных сценария:

У вас есть действующие водительские права

Водители, имеющие водительское удостоверение, в котором все данные продублированы на латинице, могут пользоваться им до истечения срока действия. После этого такие права следует заменить на удостоверение водителя швейцарского образца.

Если у вас нет физического документа, цифровое удостоверение национального образца имеет такую ​​же силу и дает право управлять авто.

В водительских правах истек срок действия

Украинские водительские удостоверения, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, могут легально использоваться в Швейцарии до 5 апреля 2023 года.

Украинские водительские удостоверения, срок действия которых истек до 24 февраля 2022 года, не дают права управлять автомобилем в Швейцарии. Для получения швейцарского водительского удостоверения владельцам придется пройти несколько этапов проверки – сдавать тест на вождение и получить временное удостоверение на 2 месяца, которое затем можно обменять на полноценное водительское удостоверение швейцарского образца.

Вы потеряли свое водительское удостоверение

Украинцам, которые утверждают, что имеют право управлять автомобилем, но не могут предъявить ни цифровое, ни физическое водительское удостоверение, кантональная власть может выдать такое удостоверение при выполнении ряда условий:

Для частных поездок требуется наличие следующих документов:

украинского удостоверения водителя, подтверждаемого документами (например, свидетельством о сдаче экзамена по вождению, справкой по работе, на которой вы работали как водитель и т.п.);

успешно пройденного теста на вождение.

Для работы на служебных автомобилях, грузовиках, микроавтобусах или такси, зарегистрированных в Швейцарии, необходимо иметь:

украинское удостоверение водителя, подтверждаемое документами (например, свидетельством о сдаче экзамена по вождению, справкой по работе, на которой вы работали как водитель и т.п.);

успешно сдать контрольный тест на вождение и сдать экзамен по теории;

успешно пройти медицинский осмотр.

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