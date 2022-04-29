Варшавский лицей организует для молодежи из Украины бесплатные курсы языка: как записаться

Беженцам из Украины, которые планируют остановиться в Польше, важно изучить польский язык. Это тот фактор, который поможет быстрее адаптироваться в стране и интегрироваться в общество.

Так, по всей Польше для украинцев доступны бесплатные курсы по изучению польского. А теперь в Варшаве стартует еще одна программа курсов языка, ориентированная на молодежь. Это инициатива Варшавского приватного лицея им. Зузанны Гинчанки.

И еще Компенсация за содержание украинских беженцев: кто может получить и как это сделать

Кто может записать на бесплатные курсы польского

Варшавский лицей приглашает на курсы польского языка украинцев и украинок школьного возраста. То есть к бесплатному, но интенсивному обучению могут приобщиться учащиеся в начальной и средней школе.

Мы хотим, чтобы в участников и участниц был шанс овладеть польским языком на таком уровне, который позволит им полноценно участвовать в школьных занятиях в следующем учебном году (с сентября 2022 года),

– говорят представители лицея.

Когда, как и где будут проходить занятия

Все уроки будут проводить в аудиториях лицея на улице Вавельберга, 10 (станция метро Плоцкая). Занятия запланированы на вторую половину дня (с 15:00) с мая по конец июня. Каждый курс будет длиться 5 недель.

Форматы обучения:

2 раза в неделю, 1 час и 20 минут (два урока по 40 минут);

5 раз в неделю, 1 час и 20 минут (два урока по 40 минут).

Как поляки помогают Украине: смотрите видео

Заявки принимают на электронную почту:Напишите на украинском, почему вы хотите принять участие в курсе и какая частота занятий вам подходит.