В Варшаве выступят украинцы KALUSH и alyona alyona: билеты бесплатные

В начале октября в Варшаве, столице Польши, пройдет фестиваль SCOPES от Porsche. Там можно будет послушать украинские группы KALUSH, SKOFKA и Krut, а также alyona alyona.

Cам фестиваль пройдет с 6 по 10 октября. Выступления всех артистов из Украины состоятся в четверг, 7 октября.

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Когда будут выступать украинские группы:

SKOFKA в 16:00 – 17:00;

KRUTЬ в 17:30 – 18:30;

KALUSH в 19:00 – 20:00;

alyona alyona о 20:30 – 21:30.

Все они будут выступать вживую вместе Еленой Мари Емрих, немецком художницей-концептуалистом. Она представит перформанс "Полное выгорание".

Также в рамках фестиваля пройдут выступления и других артистов: VTSS; LUTTO LENTO; BOŻNA; GIRLS * TO THE FRONT; RADIO KAPITAŁ и других.

Коронавирусная ограничения: что следует знать

Вход на выступления бесплатный. Однако нужно предварительно забронировать себе билет на сайте организатора.

Организаторы призвали посетителей мероприятия придерживаться ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности – соблюдать социальной дистанции в менее 1,5 метра и быть в защитной маске. Также просят прикрывать рот и нос, если кашляешь или чихаешь, и дезинфицировать руки.