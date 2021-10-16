В Варшаве на выходных закроют 6 станций метро: какая альтернатива

В столице Польши Варшаве 16 и 17 октября запланированы ремонтные работы на линии метро М1. Из-за этого поезда будут ходить только на отрезке Wilanowska - Młociny.

Ремонтные работы будут осуществляться на станции Ursynów. Ее построили еще в 1983 – 1995 годах.

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Поэтому станция Ursynów уже давно нуждается в модернизации. В частности, ремонтировать будут тягово-энергетическую подстанцию.

Как долго не будет работать линия метро М1

Работы планируют начать утром субботы, 16 октября, и закончить к концу курсирования поездов метро в воскресенье, 17 октября. В это время поезда будут ходить только между станциями Wilanowska – Młociny.

Линия М1 – первая линия Варшавского метро. Она имеет длину 23,1 километра и 21 станцию.

Линия соединяет городские окраины с деловым центром города, проходит вблизи железнодорожного вокзала Варшава-Центральная и исторического центра Варшавы.



Как выглядит станция Ursynów / Фото Map carta

Какая альтернатива

На урсиновском отрезке метро пассажиров будут возить автобусы линии ZM1 по маршруту METRO KABATY – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska – METRO WILANOWSKA.

Свой маршрут изменят автобусы линий:

710,

724,

742.

Они не будут заканчивать маршрут на петли Os. Kabaty, а будут доезжать до петли Metro Wilanowska по маршруту: Wąwozowa – al. Komisji Edukacji Narodowej – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – METRO WILANOWSKA.