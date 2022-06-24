В Варшаве выбрали лучшие здания города

В рамках городской инициативы Nagrod Architektonicznych Prezydenta Warszawy в польской столице присвоили награды постройкам, где воплощены крутые архитектурные решения. Мэр Варшавы отметил самые лучшие проекты для города.

Комплекс зданий в Browarach Warszawskich

Так, сразу две награды получил комплекс зданий в Browarach Warszawskich (квартал улиц Grzybowska, Wronia, Chłodna и Krochmalna). Одна из наград – самая престижная – Grand Prix, а другую присвоили за лучшую коммерческую архитектуру.

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Комплекс возведен в районе Wola и занимает четыре гектара. Мэр Варшавы отметил эти здания за "отличную архитектуру и продуманный урбанизм".



Комплекс зданий в Browarach Warszawskich / Фото propertynews

Рынок Bakalarska

Награды удостоился и местный рынок Bakalarska (ul. Bakalarska, 11). Здание одержало победу в категории "Новая жизнь построек". Хотя и рынок не отличается архитектурой, горожане все равно за него активно голосуют, ведь там каждый день бурлит жизнь. И еще Bakalarska через годы сохраняет свой аутентичный характер.

Отделение неофилологии и прикладной лингвистики Варшавского университета

Еще две награды получило здание, расположенное на ul. Dobra, 55. Отделение неофилологии и прикладной лингвистики Варшавского университета победило в категориях "Лучшая архитектура общественного назначения" и "Решение, которое обеспечивает доступность".

Дом Роналда Макдональда

Награду за лучшую жилую архитектуру получил Дом Роналда Макдональда (ul. Księcia Trojdena, 2B). В этом здании предоставляют бесплатное жилье родителям детей, которых лечат в ближайшей больнице. Там соблюдены почти больничные стандарты, но с домашней атмосферой.



Дом Роналда Макдональда / Фото the-warsaw

Пляж Romantyczna

Две награды – за проектирование общественного пространства и проэкологические решения – получил проект модернизации пляжа Romantyczna. Расположен он на правом берегу Вислы в районе Вавера.

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