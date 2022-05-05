В Варшаве появятся сине-желтые полицейские машины
Источник:tvp krakow
В польском Кельце прошла международная выставка снаряжения полицейских служб Polsecure. В рамках мероприятия Главное управление национальной полиции Польши (KGP) представили модернизированные сине-желтые служебные машины и мотоциклы.
Новая окраска в сине-желтых цветах должна сделать полицейский транспорт более заметным в темное время суток, что повысит уровень безопасности для всех членов дорожного движения в Польше.
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Среди других обновлений автопарка полиции – на машинах станет больше освещения. В частности, спецтранспорт оснастят 30 LED-лампами, а не 10 (как это было раньше). Появятся также и дополнительные яркие световозвращатели.
Такое нововведение касается только тех автомобилей и мотоциклов, которые закупят в этом году. Старые же машины не будут "подгонять" под новые стандарты.
Полицейский транспорт с обновленным дизайном появится сначала на улицах Варшавы, а затем и в других городах Польши.
Обновленный дизайн полицейских машин в Польше
Фото: krakow.tvp
Фото: krakow.tvp
Фото: krakow.tvp