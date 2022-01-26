В Варшаве для украинцев покажут мультфильм "Зверопой 2" на родном языке
Источник:The Warsaw
В польской столице пройдут показы новой части мультфильма "Зверопой 2". Специально для украинцев, живущих в Варшаве, герои будут говорить по-украински.
Мультфильм будут транслироваться в кинотеатре Helios, расположенном в торговом центре Blue City.
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Расписание сеансов и стоимость
Показы состоятся с пятницы 21 января по четверг 27 января в разное время. Билеты продаются по цене от 14,90 до 18,90 злотых. Их можно приобрести:
- в кассах кинотеатра,
- онлайн.
О чем этот мультфильм
Во второй части увлекательного мультфильма мы увидим любимых персонажей.
Главный герой мультипликационной картины "Пой 2", туже затянув пояс, пытается справиться со своими подопечными, не обделенными талантом: пухляшем, который вечно пускается в танец, школьницей-скромнягой, дерзкой девочкой, огромного роста гангстером, а также которые в прямом смысле слова – свиньи,
– говорится в аннотации к мультфильму.
Чтобы добиться успеха, получить море впечатлений и улучшить свое положение, компания отправляется в сердце мировых развлечений, перетягивает к себе в команду рок-исполнителя и убирается на сцену, чтобы представить аудитории новое удивительное шоу!
Официальный трейлер мультфильма "Пой 2": смотрите видео
Заметим, что ранее кинотеатр Helios показывал на украинском языке новую часть "Человека-паука". Билеты тогда тоже стоили 14,90 – 18,90 злотых.