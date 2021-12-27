Варшава вошла в рейтинг самых красивых ночных городов мира

Варшава заняла пятое место в рейтинге самых красивых ночных городов мира. Ниже расположены, в частности, Берлин, Дубаи и Нью-Йорк.

Соответствующий рейтинг опубликовала британская сеть гостиниц Premier Inn. Там призывали учить любимые города не только днем, но и в ночное время. Мол, тогда их можно открыть для себя по-другому.

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Как формировали рейтинг

В Premier Inn проанализировали те фотографии в инстаграмме, где авторы оставляли хештег #citybynight (в переводе – "город ночью". Чем больше фото публиковали из конкретного города, тем больше шансов у него было, чтобы подняться в списке).

Рейтинг самых красивых ночных в мире:

1 место – Париж;

2 место – Лондон;

3 место – Афины;

4 место – Рим;

5 место – Варшава.

Подробнее о результатах

Парижу удалось подняться на первую строчку с впечатляющим результатом в более 1 миллион хештегов. На большинстве опубликованных фото красовалась Эйфелева башня. Британская столица заняла второе место с 231 тысячей снимков. Немного меньше – 182 тысячи – в Афин, что позволило городу оказаться на третьем месте. Далее с результатом в 174 тысячи хештегов следует Рим, а замыкает пятерку лидеров именно Варшава. Пользователи опубликовали около 160 тысяч ночных фотографий польской столицы.

В первой двадцатке –(Рим, Флоренция, Болонья, Турин и Милан) игородов (Париж, Лион, Тулуза, Бордо, Марсель).