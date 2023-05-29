Работа мечты: британская компания ищет профессионального "тестировщика" ночных поездов в Европе

Один из британских сервисов для хранения багажа предлагает интересную вакансию: профессиональному путешественнику готовы платить за поездки в ночных поездах Европы.

Путешествия на ночных поездах могут стать одним из самых больших трендов в Европе на летний туристический сезон. Чтобы проанализировать работу спальных вагонов, крупные компании готовы нанимать специальных "тестировщиков" ночных поездов. Что входит в обязанности профессионального пассажира и как подать заявку на работу мечты – узнаете в материале.

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Условия работы "тестировщика поездов"

Работник получит месячный проездной билет "Interrail" и 500 фунтов на личные расходы. Дополнительно компания оплатит проезд по пяти разным ночным маршрутам. Планировать путешествие будет сам "тестировщик", но заранее уже указаны приоритетные рейсы: Париж – Вена, Рим – Палермо и Лондон – Эдинбург.

Требования к кандидату

В вакансии говорится, что кандидат на эту должность должен быть готов к исследованиям и авантюрам. Обязательное условие – быть совершеннолетним и иметь действительные документы для проезда по Европе. Также идеальный кандидат должен прекрасно владеть письменным английским, поскольку необходимо будет вести тревел-блог, где описывать опыт своих путешествий.

Заявку нужно подать до 5 июля 2023 года. Больше информации о необычной вакансии можно найти здесь.