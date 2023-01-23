Односемейный дом в Варшаве разделили на 13 крошечных квартир

Узкое здание в польской столице, которое по документам предназначено для проживания одной семьи, превратилось вдруг в многоквартирное жилье. Там разместили 13 небольших квартир.

Чиновники варшавского района Targówek, где построили "13-квартириное" здание, уверяют, что выдавали разрешение на строительство односемейного дома. Теперь же в этом доме на улице Jórskiego обустроили дюжину миниатюрных квартир. Средний размер жилья составляет приблизительно 9 квадратных метров.

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Еще в 2017 году мы выдали разрешение на строительство дома на одну семью. В 2020 году была получена заявка на изменение разрешения для многоквартирного строительства. Мы отказали, потому что заявление было неполным. Наше решение было обжаловано у воеводы, но он оставил его в силе,

– сообщает Рафал Ласота, пресс-секретарь управления района Targówek.

В односемейном доме обустроили 13 квартир / Фото Warszawa.Wyborcza

Двухэтажный дом стоит на узком прямоугольном участке – 30 метров в длину и 9 метров в ширину. По обе стороны расположены односемейные дома. У здания нет парковочных мест, если не считать небольшую площадь для одной машины.

Дом не рассчитан на 13 квартир. Со всем тем именно столько квартиры разместили в здании. В каждое помещение ведет отдельная дверь из лестничной клетки. Во всех ванных комнатах есть почтовые ящики и домофоны.

Квартира по образцу японских микроквартир для тех, кому нужно собственное пространство, но в минимальном объеме. (...) С потенциалом инвестора, для сдачи в аренду или для собственного пользования,

– так расхваливается помещение в рекламе.

Микроквартира площадью 8,9 квадратных метра стоит здесь 130 тысяч злотых. По словам риелтора, такое "японское" жилье очень популярно: их часто покупают для аренды.

Однако, скорее всего, планам застройщика не суждено было осуществиться. Орган строительного надзора подал заявку на изменение использования здания, чтобы восстановить его как односемейный дом.