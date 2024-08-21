Все зашло гораздо дальше отпечатков пальцев: в Турции будут собирать биометрические данные иностранцев

Турция готовится к внедрению новой меры по обеспечению безопасности на границе. Она предусматривает сбор отпечатков пальцев, и не только, у иностранцев, прибывающих в страну.

В Турции начнут собирать биометрические данные иностранцев

Планируют начать сбор биометрических данных иностранцев с 2026 года. Инициатива, разработана местной компанией Biyoteksan при технической поддержке Havelsan, содержит передовые алгоритмы, предназначены как для биометрической аутентификации, так и для идентификации.

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К отпечаткам пальцев могут добавить:

сбор отпечатков ладоней,

сканирование голоса,

сканирование радужной оболочки глаз,

распознавание лиц.

Представители различных туристических компаний отмечают, что будущие изменения в первую очередь коснутся граждан Таджикистана, Афганистана, Сирии и некоторых африканских стран. Они подчеркивают, что обычным туристам не стоит волноваться из-за этих изменений.

Кроме того, другие заинтересованные стороны отрасли заверили общественность, что процесс сбора биометрических данных будет эффективным и удобным для пользователей, чтобы уменьшить любые опасения относительно его потенциального влияния на туризм.

Отмечают, что эти планы развиваются на фоне подготовки Европейского Союза к внедрению всеобъемлющей биометрической системы въезда/выезда для охраны Шенгенской зоны свободного передвижения. Турция не является членом Европейского Союза, хотя и является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года и начала официальные переговоры о присоединении еще в 2005 году.

Заметим, сейчас биометрические данные в Турции собирают для подачи на визу и ПМЖ (вид на постоянное место жительства).