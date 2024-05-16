Красные чемоданчики имеют привилегию: авиакомпания отреагировала на теорию, которая захватила тикток

В тиктоке набирает обороты теория о том, что красные чемоданчики первыми загружают в самолет. Пресс-служба KLM Royal Dutch Airlines расставили все точки над "и".

Видео с теорией о "красном чемоданчике" набрало более 75 миллионов просмотров. Замечают, что багаж такого цвета грузят первым именно из-за яркого цвета. При разгрузке красные чемоданчики труднее не заметить и "потерять". В частности, это существенно облегчает процесс проверки. Видео спровоцировало горячие дискуссии в сети. Люди возмущались из-за несправедливости и шутили о чемоданчиках.

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В KLM Royal Dutch Airlines отреагировали

В авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines отреагировали на тикток-теорию. Идею о привилегии красного чемоданчика назвали ложной. Более того, отмечают: вирусный тикток сняли специально, чтобы ввести людей в заблуждение. Подчеркивают: во время загрузки багажа нет свободных рук, которые сортировали бы чемоданчики по цветам.

Что ранее рекомендовали тревел-эксперты

Ранее тревел-эксперты уже обсуждали тему цвета багажа. Людей призывали не покупать себе черные чемоданчики. Их в аэропорту проще всего перепутать и потерять. В то же время тревел-эксперты рекомендуют не покупать и излишне яркие или даже красочные чемоданчики, поскольку они, как магнитом, притягивают воров, от которых, к сожалению, не застрахован ни один аэропорт.