Можно сесть за решетку на 10 лет: туристов предупредили об очень странном запрете в Таиланде

Путешествуя в иностранную страну, важно ознакомиться с правилами и ограничениями, которые там действуют. Соблюдение этих правил, какими бы странными они ни казались, является обязательным, поскольку нарушение может привести к серьезным последствиям, таким как крупные штрафы или тюремное заключение.

Так, в Таиланде туристам может грозить до 10 лет тюремного заключения за, казалось бы, абсолютно невинное поведение – если их поймают со 120 игральными картами. Что об этом надо знать – далее в материале!

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В Таиланде очень строгие законы относительно азартных игр

В этой экзотической стране с 1935 года действует Закон об игральных картах, согласно которому владение более 120 игральными картами считается незаконным. Лица, у которых обнаружен избыток игральных карт, обязаны зарегистрировать их в соответствующем государственном органе.

В Таиланде действуют строгие законы по борьбе с азартными играми: почти все формы азартных игр запрещены в рамках борьбы с коррупцией и преступностью.

Очень важно, чтобы туристы знали о местных законах и обычаях. Хотя некоторые из незнакомых законов по всему миру могут показаться нам странными, очень важно проверить каждый пункт назначения перед поездкой,

– объяснил директор турагентства eShores Гэвин Лапидус.

Он добавил, что места часто имеют ограничения на то, какие лекарства можно продавать, уникальные законы вождения, различные рекомендации относительно пола и сексуальности, а также множество других местных правил. Две самые важные вещи – провести исследование заранее и уважать местные законы и обычаи.

Нарушителей могут наказать

Так, в 2016 году в популярном тайском курортном городе Паттая во время операции по борьбе с азартными играми была задержана группа из 32 пожилых игроков в бридж. Иностранцы играли незарегистрированными картами и были взяты под стражу.

В Таиланде очень строгие законы относительно азартных игр / Фото Unsplash

Несмотря на то, что они утверждали, что играли только для развлечения, а не ради финансовой выгоды, правоохранители не поверили их объяснениям.

В результате, чтобы урегулировать инцидент, в Паттайю был вынужден вылететь президент таиландской лиги бриджа, чтобы объяснить правоохранителям суть игры.