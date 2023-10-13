"Экологическая зона": еще одна страна введет ограничения для автомобилей

Власти Стокгольма решили запретить бензиновым и дизельным автомобилям въезд в центр города. Новые правила начнут действовать с 2025 года.

В Стокгольме будут введены ограничения для автомобилей

Новые планы создадут "много места для прогулок и велосипедов". Проект называется "Экологическая зона".

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"Экологическая зона" охватит 20 центральных кварталов, в том числе торговые улицы в районе Кунгсгатан, Биргер Ярлсгатан, Хамнгатан и Свеавеген.

Въезжать туда разрешат только электрокарам. Но будут исключения – на машины полиции, скорой и автомобили, которыми управляют люди с инвалидностью, новые правила не будут распространяться.

Позже городской совет может расширить зону и ограничения. Этот проект – еще одна попытка уменьшить количество выбросов парниковых газов.

В Стокгольме каждый должен иметь возможность дышать воздухом, не болея,

— написал советник по дорожному движению и депутат Ларс Стремгрен.

Это первый случай, когда страна ввела столь строгие экологические правила для транспортных средств.

Стокгольмское видение более "зеленого" будущего

Партия зеленых Швеции (Miljöpartiet) – часть "красно-зеленой" коалиции страны – изложила планы относительно свободных от выбросов центральных районов Стокгольма до 2030 года. Это включает:

внедрение экологических зон с контролем транспортных средств в районах с низким качеством,

запрет на проезд автомобилей в определенных зонах и в определенные дни,

сокращение общего автомобильного движения на 30% к 2030 году.

В нем утверждается, что 1 000 жителей Стокгольма ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха – эту цифру они надеются уменьшить с помощью новых мер по дорожному движению.

В прошлом году Strömgren объявил о выделении 2 миллиарда евро на улучшение инфраструктуры пешеходного, велосипедного и общественного транспорта в Стокгольме.