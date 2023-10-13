"Экологическая зона": еще одна страна введет ограничения для автомобилей
Источник:Euronews
Власти Стокгольма решили запретить бензиновым и дизельным автомобилям въезд в центр города. Новые правила начнут действовать с 2025 года.
В Стокгольме будут введены ограничения для автомобилей
Новые планы создадут "много места для прогулок и велосипедов". Проект называется "Экологическая зона".
Читайте также Никаких круизов: Барселона запрещает лайнерам причаливать в центральном порту
"Экологическая зона" охватит 20 центральных кварталов, в том числе торговые улицы в районе Кунгсгатан, Биргер Ярлсгатан, Хамнгатан и Свеавеген.
Въезжать туда разрешат только электрокарам. Но будут исключения – на машины полиции, скорой и автомобили, которыми управляют люди с инвалидностью, новые правила не будут распространяться.
Позже городской совет может расширить зону и ограничения. Этот проект – еще одна попытка уменьшить количество выбросов парниковых газов.
В Стокгольме каждый должен иметь возможность дышать воздухом, не болея,
— написал советник по дорожному движению и депутат Ларс Стремгрен.
Это первый случай, когда страна ввела столь строгие экологические правила для транспортных средств.
Стокгольмское видение более "зеленого" будущего
Партия зеленых Швеции (Miljöpartiet) – часть "красно-зеленой" коалиции страны – изложила планы относительно свободных от выбросов центральных районов Стокгольма до 2030 года. Это включает:
- внедрение экологических зон с контролем транспортных средств в районах с низким качеством,
- запрет на проезд автомобилей в определенных зонах и в определенные дни,
- сокращение общего автомобильного движения на 30% к 2030 году.
В нем утверждается, что 1 000 жителей Стокгольма ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха – эту цифру они надеются уменьшить с помощью новых мер по дорожному движению.
В прошлом году Strömgren объявил о выделении 2 миллиарда евро на улучшение инфраструктуры пешеходного, велосипедного и общественного транспорта в Стокгольме.Заметьте: в Амстердаме ограничат скорость для автомобилей до 30 километров в час. Разгоняться больше будет запрещено на 80% улиц. Когда начнут действовать новые лимиты – узнайте здесь.