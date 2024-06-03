"Звезда" турецких сериалов и символ города: в Стамбуле снова открыли Галатскую башню

Галатская башня - одно из самых характерных зданий Стамбула. Эта башня была свидетелем многих важных моментов в истории города и выполняла различные функции на протяжении веков. А сейчас является туристическим магнитом города, а также настоящей "звездой" турецких сериалов, где устраивают романтические свидания.

В ноябре 2023 года на культовой Галатской башне в Стамбуле начались реставрационные работы, а восьмой этаж вообще был закрыт для посетителей. 25 мая ремонты завершились, и в первый же день посетители проявили большой интерес к башне.

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В Стамбуле открыли Галатскую башню

Министерство культуры и туризма обнародовало официальное заявление после завершения реставрационных работ в Галатской башне, отмечая, что усилия проводились с использованием современных технологий в сотрудничестве с экспертами-учеными.

В рамках этих усилий также были приняты меры для размещения перелетных стрижей, которые используют башню для гнезд.

В заявлении также отмечается, что правила посещения позволят максимум 100 посетителей в час. Билет стоит около 30 евро.



Галатская башня / Фото Unsplash

Заметим, Галатскую башню построили в 1349 году. С нее открываются одни из лучших видов на Стамбул. Высота башни – 67 метров.

С башни Галата открываются фантастические виды на Галатский мост, который так полюбился стамбульским рыбакам, на большой Босфорский мост и панорамы Старого города – султанский дворец Топкапы, мечети Ая-София, Султанахмет и Сулеймание, бухту Золотой Рог, пролив Босфор и ее европейский берег с роскошными дворцами, парками, виллами на воде и богатыми кварталами.