Та же стилистика и имя: в Румынии запускают авиакомпанию с украинскими корнями

В Румынии запускается новая авиакомпания Bees Airlines, которая, как ожидается, начнет свою деятельность уже весной. Авиакомпания возьмет на вооружение брендинг и название украинской авиакомпании Bees Airline.

Будет единственное отличие – добавление дополнительной буквы "s". Авиакомпания планирует выполнять чартерные рейсы в Европе, в Азию и Африку.

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В Румынии запускают свою Bees Airline

Румынская авиакомпания объявила, что сейчас проходит сертификацию, а ее первый рейс запланирован на весну 2024 года из Бухареста.

Bees Airlines будет осуществлять международные чартерные рейсы в разные города Европы, Азии и Африки на 180-местном самолете Airbus A320. Этот самолет, идентифицирован как YR-BUZ, был впервые представлен в 2003 году и имеет предыдущий опыт эксплуатации в Великобритании и Австралии.

Что произошло с украинским аналогом?

Известно, что в феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, украинская авиакомпания Bees Airline осталась без всего флота самолетов. Из-за военных рисков лизингодатель отозвал ее четыре Boeing 737-800.

Сравниваем ливрею румынской Bees Airlines и украинской Bees Airline / Фото avianews.com

Летом 2022 года Государственная авиационная служба Украины подтвердила, что сертификат эксплуатанта авиакомпании Bees Airline был аннулирован. Все потому, что флот авиакомпании стал меньше необходимого минимум в 2 самолета.

Поэтому украинская Bees Airline не смогла продолжить работу на международных рынках, как это сделали другие украинские авиакомпании SkyUp, "Роза Ветров" и Skyline Express (ранее Azur Air Ukraine), отмечает профильное издание.