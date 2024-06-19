В ресторанах Копенгагена вводят "желтые карточки": что они означают и кто их получает

В ресторанном секторе Копенгагена набирает обороты новая тенденция. Это имеет разные формы, но цель более или менее одинакова – способствовать более цивилизованному поведению среди посетителей и обеспечить лучшее отношение общественности к работникам заведений питания.

Так, в ресторанах Копенгагена вводят желтые карточки за плохое поведение. А при онлайн-бронировании невозможно отправить форму, пока не пообещаешь хорошо себя вести.

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В ресторанах Копенгагена вводят желтые карточки за плохое поведение

Эти меры – отражение тенденции заботы о работниках общественного питания.

Например, на странице онлайн-бронирования рестораны добавляют окошко с просьбой вести себя вежливо. Без подтверждения этого обязательства невозможно завершить бронирование. Такие меры ввела сеть ресторанов Madklubben. В сети около 30 мест в Копенгагене.

Мы сделали активный выбор и в конце года ввели видимую политику безопасности на нашем вебсайте. Для нас это способ объяснить нашим гостям, что с нами вы должны вести себя должным образом и уважать наших сотрудников. К сожалению, это было необходимо,

– говорит ресторатор Анна Бру Алкер.

Кроме обязательства о вежливом поведении сеть ресторанов решила внедрить "желтые карточки". Если посетители невежливо обращаются с персоналом, сотрудники могут обратиться к менеджеру. После этого можно оставить на столе невежливых клиентов желтую карточку. Если предупреждение не работает, гостей просят покинуть заведение.

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