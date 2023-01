Так, украинское общество вместе с чешскими друзьями объединилось в историческом центре Праги по случаю празднования Дня Соборности Украины. Сотни людей, пришедших на Карлов мост, образовали живую цепь и развернули национальные флаги. Организатором акции выступило посольство Украины в Праге.

Сегодня, когда Украина героически сопротивляется российскому врагу, мы собрались вместе, чтобы поддержать право Украины свободно выбирать свой путь развития и выразить поддержку нашим военным и поблагодарить дружескую Чехию за всестороннюю помощь нашему государству. От имени Посольства Украины в Чешской Республике, как главного организатора акции, благодарим всех за участие и поздравляем с Днем Соборности Украины,

– говорится в заявлении дипломатической миссии Украины в Чехии.

Что известно о традиции живой цепи

Впервые символическая акция состоялась 21 января 1990, когда миллионы украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в день 71-летия провозглашения Акта соединения УНР и ЗУНР. Это событие стало важным шагом к провозглашению украинской независимости и с тех пор является символом единой, сильной и свободной Украины. Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики был провозглашен в Киеве 22 января 1919 года.

Фотоотчет празднования Дня Соборности Украины в Праге

