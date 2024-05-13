Прага собирается ввести запрет, который изменит местный туризм

Сказочная Прага – один из любимых европейских городов для туристов. Ежегодно чешскую столицу посещают миллионы туристов. Сейчас Прага не борется с туристами так активно, как Венеция. В то же время о некоторых изменениях уже заговорили.

Прага соединила в себе все, о чем мечтают путешественники: древнюю загадочную историю, фантастическую архитектуру, вкусную местную кухню и драйвовую ночную жизнь. Благодаря своей красоте и активному пиару в массовой культуре чешская столица стала одним из самых популярных городов для девичников и мальчишников.

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Для невест и женихов готовят запрет

Стоит заметить, что предсвадебные вечеринки не слишком радуют местных жителей. Люди замечают, что страдают от шума и количества людей, которые прибывают на собственные праздники и заполоняют улицы чешской столицы.



В Праге модно устраивать предсвадебные вечеринки / Unsplash

Жителям Праги решили пойти навстречу и ввести запрет для туристов. В городе хотят запретить маскарадные костюмы. Они в Праге очень популярны во время девичников и мальчишников.

Между тем организаторы вечеринок и даже предсвадебных туров в чешскую столицу называют запрет просто абсурдным. Отмечают, что невесты и женихи относятся к городу с максимальным уважением и не делают ничего, что может хоть как-то навредить Праге или ее жителям. Кроме того, замечают, что запреты могут иметь противоположный эффект. Чем больше ограничений будут устанавливать, тем больше будет желающих приехать на вечеринки.

Прагу называют столицей гедонизма. Туроператоры отмечают, что чешская столица всегда была приятной и гостеприимной и должна такой оставаться. Местных властей просят прекратить делать из туристов злодеев в этой истории.