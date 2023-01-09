Поляки выбрали самый важные слова 2022 года: большинство из них связано с Украиной

Каждый год пользователи сети и лингвисты выбирают в Польше слово, которое лучше всего характеризует прошлые 12 месяцев. В последний день 2022 года завершилось онлайн-голосование, и уже стали известны победители.

Результаты конкурса "Самое главное слово 2022 года" объявили в начале января 2023-го. Всенародное голосование организовали Институт польского языка Варшавского университета и Фонд польского языка.

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"Война" и "Инфляция" стали словами 2022 года

В голосовании за слово 2022 года приняли участие более 4,5 тысячи пользователей. Жюри в составе десяти выдающихся лингвистов также отбирало важнейшие слова в прошлом году.

Так, по результатам голосования пользователей, победило слово "Инфляция". Этот выбор, несомненно, связан со сложной экономической ситуацией в Польше и мире. Последствия инфляции ежедневно отражаются на жителях страны, поэтому неудивительно, что это слово так часто повторялось и даже было выбрано самым важным в 2022-м.

Большинство "победителей" – это не новые слова, которые появились в СМИ из-за войны в Украине и экономического кризиса,

– комментирует секретарь жюри плебисцита и профессор Варшавского университета Марек Лазинский.

Пользователи сети также часто выбирали слово "Война". Именно это слово жюри решило выделить как самое важное слово в 2022 году.



"Слово 2022 года" в Польше / Фото SŁOWO ROKU

"На Украине" или "в Украине"?

"Инфляция" и "Война" – это не единственные слова, фигурировавшие в голосовании. И большинство из них касалось вторжения России в Украину и его последствий. Следовательно, на третье место лингвисты поставили слово "беженец".

Также важно, что в течение прошлого года выражение "в Украине" поляки употребляли гораздо чаще, чем "на Украине". Этот языковой спор даже урегулировал Совет польского языка, который рекомендовал использовать первую фразу, подчеркивающую суверенитет и независимость Украины.

В свежем голосовании гораздо меньше внимания уделяли словам, связанным с коронавирусом. Среди номинантов на "Слово 2022 года" было только одно, связанное непосредственно с пандемией – слово "омикрон", являющееся термином для обозначения нового штамма вируса. А еще были такие слова, как: "агрессия / агрессор", "дрон", "граница", "веха", "топливо", "повышение", "помощь" "ракета", "уголь".